Гарріс офіційно погодилася балотуватися в президенти США від демократів, - CNN

Зазначимо, що це сталося в останній день національного з'їзду Демократичної партії у Чикаго, 22 серпня.

"Від імені народу, від імені кожного американця, незалежно від партії, раси, статі чи мови, якою говорить ваша бабуся. Від імені моєї матері та всіх, хто колись вирушав у свій власний малоймовірний шлях. Від імені американців, подібних до тих, з якими я виросла - людей, які завзято працюють, женуться за своєю мрією і піклуються один про одного. Від імені всіх, чия історія може бути написана тільки в найбільшій країні на Землі. Я приймаю вашу кандидатуру на пост президента Сполучених Штатів Америки", - сказала Гарріс у момент, коли натовп вибухнув оплесками.

Крім того, у ході свого виступу віце-президент звернулася до республіканців, які мають сумнів щодо доцільності голосувати за неї. Політик пообіцяла стати "президентом для всіх американців".

CNN додало, що Гарріс є першою чорношкірою жінкою та першою азіатською американкою, яка очолила список великої партії. У разі перемоги вона стане першою жінкою та індійським американським президентом.