Гарріс майже втратила перевагу над Трампом, - опитування Reuters

Перевага Камали Гарріс над Дональдом Трампом у перегонах на виборах в США скоротилась до 1%. Наразі у Гарріс 44% підтримки виборців, у Трампа - 43%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Опитування також показало, що перевага Гарріс в питанні політичного екстремізму зменшується. Близько 40% виборців у опитуванні сказали, що вона має кращий підхід до боротьби з політичним екстремізмом і загрозами демократії, порівняно з 38%, які обрали Трампа.
5 листопада у США відбудуться президентські вибори. Кандидатами на цю посаду є два політики: від демократів - Камала Харріс, від республіканців - Дональд Трамп.
Додамо, що переможець президентських виборів у США неофіційно визначається вже в ніч після виборів задовго до офіційного підрахунку всіх голосів. За українським часом це має статися вранці 6 листопада.
Детальніше про рейтинги Трампа та Гарріс - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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