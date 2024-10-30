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Гарріс майже втратила перевагу над Трампом, - опитування Reuters

Фото: кандидати на президентських виборах США Камала Гарріс та Дональд Трамп (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Перевага Камали Гарріс над Дональдом Трампом у перегонах на виборах в США скоротилась до 1%. Наразі у Гарріс 44% підтримки виборців, у Трампа - 43%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Опитування також показало, що перевага Гарріс в питанні політичного екстремізму зменшується. Близько 40% виборців у опитуванні сказали, що вона має кращий підхід до боротьби з політичним екстремізмом і загрозами демократії, порівняно з 38%, які обрали Трампа. 

Вибори у США

5 листопада у США відбудуться президентські вибори. Кандидатами на цю посаду є два політики: від демократів - Камала Харріс, від республіканців - Дональд Трамп.

Додамо, що переможець президентських виборів у США неофіційно визначається вже в ніч після виборів задовго до офіційного підрахунку всіх голосів. За українським часом це має статися вранці 6 листопада.

Детальніше про рейтинги Трампа та Гарріс - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Дональд ТрампReutersКамала ГаррісВибори в США