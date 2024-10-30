Гарріс майже втратила перевагу над Трампом, - опитування Reuters

Вибори у США

5 листопада у США відбудуться президентські вибори. Кандидатами на цю посаду є два політики: від демократів - Камала Харріс, від республіканців - Дональд Трамп.

Додамо, що переможець президентських виборів у США неофіційно визначається вже в ніч після виборів задовго до офіційного підрахунку всіх голосів. За українським часом це має статися вранці 6 листопада.

Детальніше про рейтинги Трампа та Гарріс - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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