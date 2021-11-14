"ГарПок" просит НАБУ расследовать указания членов Кабмина остановить выплату долгов "зеленым" инвесторам

"Я готов передать в НАБУ факты незаконного давления и вмешательства в работу предприятия. В мой адрес поступают угрозы и запугивания из-за моего отказа выполнять незаконные указания представителей правительства относительно невыплаты средств производителям зеленой энергии", - говорится в сообщении госпредприятия.

По его словам, должностные лица правительства в телефонном режиме пытались вмешаться в хозяйственную деятельность государственного предприятия.

"Я готов передать все данные, подтверждающие административное давление с требованием совершить незаконные действия. Именно отказ выполнять незаконные указания стали истинной причиной моего увольнения. Любые обвинения в мой адрес о якобы нанесении убытков предприятию являются сознательным обманом и попыткой меня запугать", - цитирует предприятие слова Петриковца.

Он также обратился к представительству ЕС в Украине с просьбой вмешаться в ситуацию и не допустить срыва расчетов перед производителями "зеленой" энергии за средства, привлеченные через целевые еврооблигации.

Напомним, накануне поздно вечером правительство уволило руководителя "ГарПоку". По словам Петриковца, правительство также заблокировало на уровне Сбербанка погашение долгов перед "зелеными" инвесторами. Средства в сумме 19,3 млрд грн были заблокированы по указанию правительства.