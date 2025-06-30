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"Гарматне м’ясо" для фронту: у Дагестані триває прихована мобілізація, - "АТЕШ"

Понеділок 30 червня 2025 15:47
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"Гарматне м’ясо" для фронту: у Дагестані триває прихована мобілізація, - "АТЕШ" Фото: У Дагестані триває прихована мобілізація (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

У Дагестані, зокрема в Махачкалі, розпочалась чергова хвиля прихованої мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

Як повідомляє партизанський рух "АТЕШ", російські силовики масово перевіряють документи на вулицях і затримують молодих чоловіків.

Що відбувається

За словами місцевих жителів, у місті працюють мобільні патрулі. Під приводом літнього призову проводять облави, під час яких хлопців без відстрочок одразу доставляють у військкомати.

У низці випадків затриманих навіть не інформують про причини - їх буквально заштовхують у мікроавтобуси та відправляють у пункти збору.

Один з очевидців розповів, що його знайомого вже за кілька днів після затримання відправили на службу.

За даними "АТЕШ", така "мобілізація" свідчить про критичну нестачу кадрів у російській армії.

Після значних втрат у наступальних операціях 2024-2025 років командування намагається терміново доукомплектувати підрозділи.

При цьому пріоритет - національні республіки, зокрема Дагестан, де населення розглядають як "розхідний матеріал".

Нагадаємо, що партизани зафіксували факти систематичного тиску на представників "неросійських" національностей у військкоматі Санкт-Петербурга, що в Росії.

За даними "АТЕШ", мова про факти систематичного тиску на громадян у призовному пункті на проспекті Сизова. Там працівники військкомату особливо жорстко поводяться з представниками "неросійської" національності.

Насамперед із дагестанцями, бурятами, тувинцями та узбеками, які проживають у Петербурзі.

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