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"Пушечное мясо" для фронта: в Дагестане продолжается скрытая мобилизация, - "АТЭШ"

Понедельник 30 июня 2025 15:47
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"Пушечное мясо" для фронта: в Дагестане продолжается скрытая мобилизация, - "АТЭШ" Фото: В Дагестане продолжается скрытая мобилизация (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Дагестане, в частности в Махачкале, началась очередная волна скрытой мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

Как сообщает партизанское движение "АТЕШ", российские силовики массово проверяют документы на улицах и задерживают молодых мужчин.

Что происходит

По словам местных жителей, в городе работают мобильные патрули. Под предлогом летнего призыва проводят облавы, во время которых ребят без отсрочек сразу доставляют в военкоматы.

В ряде случаев задержанных даже не информируют о причинах - их буквально заталкивают в микроавтобусы и отправляют в пункты сбора.

Один из очевидцев рассказал, что его знакомого уже через несколько дней после задержания отправили на службу.

По данным "АТЕШ", такая "мобилизация" свидетельствует о критической нехватке кадров в российской армии.

После значительных потерь в наступательных операциях 2024-2025 годов командование пытается срочно доукомплектовать подразделения.

При этом приоритет - национальные республики, в частности Дагестан, где население рассматривают как "расходный материал".

Напомним, что партизаны зафиксировали факты систематического давления на представителей "нерусских" национальностей в военкомате Санкт-Петербурга, что в России.

По данным "АТЕШ", речь о фактах систематического давления на граждан в призывном пункте на проспекте Сизова. Там работники военкомата особенно жестко обращаются с представителями "нерусской" национальности.

Прежде всего с дагестанцами, бурятами, тувинцами и узбеками, проживающими в Петербурге.

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Дагестан Российская Федерация
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