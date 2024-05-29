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Гармати та укриття. Прикордонники нанесли значних втрат росіянам під Бахмутом (відео)

Бахмут, Середа 29 травня 2024 09:45
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Гармати та укриття. Прикордонники нанесли значних втрат росіянам під Бахмутом (відео) Фото: прикордонники нанесли значних втрат росіянам під Бахмутом (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські прикордонники знищили дві гармати, укриття та живу силу окупантів під Бахмутом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"FPV-дронами бійці бригади "Помста" "розібрали" на металобрухт дві ворожі гаубиці Д-30 та Д-20 на Бахмутському напрямку", - йдеться у повідомленні.

І як зазначають в ДПСУ, "щоб двічі не вставати" - скидами з Mavic та ударних дронів одразу розтрощили укриття та живу силу ворога.

Ситуація на фронті

Покровський напрямок залишається на фронті найактивнішим за кількістю ворожих атак, і російські окупанти мають на окремих ділянках частковий успіх. Сили оборони України вживають заходів щодо недопущення просування противника.

Зокрема, на днях росіяни провели чотири механізовані атаки ротами та меншими підрозділами на кількох оперативних напрямках у Донецькій області для перевірки реакції України.

Водночас, за даними Інституту вивчення війни, ЗСУ мають успіх у ході контратак в Харківській області. Також фіксується посилення тиску з боку російських окупантів поблизу Авдіївки та в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей.

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