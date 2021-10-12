Гармаш объяснил, почему Украина в ТКГ не рассматривает "мирный план" от ОРДЛО

По его словам, почти год назад политической подгруппе поручили разработать План действий по урегулированию конфликта в полном соответствии с Минскими соглашениями.

"Украина представила свои письменные предложения, а Россия до сих пор не сделала этого. Москва лишь ограничилась позицией, что в целом поддерживает "соответствующие минским соглашениям подходы", предложенные ОРДЛО. То есть, не представила свои письменные предложения, а по-барски дала оценку предложениям своих марионеток", - отметил Гармаш.

Он подчеркнул, что поскольку переговоры ведутся между Украиной и Россией при посредничестве ОБСЕ, то украинская сторона уже почти год просит Россию, чтоб она хотя бы просто переслала от себя тот план.

"Москва наш план не принимает, но и своего не предлагает. Тупик", - добавил Гармаш.