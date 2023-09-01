Гарантії безпеки для України. В ОП анонсували початок переговорів ще з однією країною

До декларації G7 щодо гарантій безпеки для України наразі приєдналося 28 країн. З трьома з них уже проводяться переговори про укладення відповідних договорів, а незабаром діалог може розпочатися ще з однією державою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Ігоря Жовква в інтерв’ю "Укрінформу" .

Він нагадав, що декларація була розповсюджена серед усіх країн НАТО на саміті у Вільнюсі, але до неї почали вже приєднуватися не лише члени Альянсу. Наразі до неї долучилися 28 держав.

"Ми, до речі, не змушуємо жодну країну, але говоримо про те, що декларація відкрита. З трьома країнами - США, Великою Британією, Канадою - ми вже відкрили переговори про двосторонні юридично зобов'язальні документи. Можу анонсувати, що невдовзі розраховуємо розпочати переговори ще з однією країною", - сказав Жовква.

На його думку, переговори з тими першими країнами мають бути фіналізовані до кінця цього року, і в ідеалі такі документи мають бути підписані. А також договори мають пройти процедури затвердження.

Заступник керівника ОП також зазначив, що Україна розраховує отримати досить сильні гарантії безпеки не лише від США, а й від усіх країн G7.

"Ще одного повторення Будапештського меморандуму точно не буде. Не буде Будапешту-2, 3 чи 4. А будуть чіткі, юридично вивірені, юридично зобов'язальні документи", - наголосив Жовква.

Гарантії безпеки для України

Під час саміту НАТО лідери країн G7 погодили декларацію про гарантії безпеки для України. Вона передбачає довгострокову підтримку у сфері безпеки та економіки.

Зеленський зазначав, що нові гарантії безпеки, передбачені декларацією, будуть розширені внаслідок двосторонніх договорів із партнерами. До підтримки України може приєднатися будь-яка держава.

Зокрема, до декларації "Великої сімки" щодо гарантій безпеки для України приєдналися майже 30 країн.

Однак нещодавно газета The Wall Street Journal повідомляла про те, що переговори щодо надання гарантій безпеки Україні від країн-учасниць G7, імовірно, будуть завершені не раніше 2024 року.

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