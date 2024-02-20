Гарантії безпеки. Посол розповіла, чого очікувати від угоди між Україною та США

В угоді про гарантії безпеки Сполучені Штати Америки хочуть "надати Україні впевненість", допоки країна не вступить до НАТО.
Про це розповіла посол США в Україні Бріджит Брінк під час брифінгу, повідомляє кореспондент РБК-Україна.
"Так, ми працюємо над таким документом. Я передбачаю, що в найближчому майбутньому ми зможемо говорити про це більш публічно. Але ідея полягає в тому, щоб дати вам і українцям впевненість, допоки ви не вступите в НАТО. Тому це буде якийсь документ", - сказала Брінк.
При цьому вона зазначила, що не знає, чи буде ця угода схожа на ті, які підписав президент Володимир Зеленський з Німеччиною, Францією та Британією.
"Для мене це дуже важливі кроки, які випливають з минулорічного Вільнюського саміту. Щоб переконатися, що на шляху до НАТО, у вас буде впевненість, що Сполучені Штати та інші країни підтримають Україну у разі атаки або, знаєте, навіть якщо війна зупиниться, а потім знову розпочнеться, щось подібне до цього", - додала посол.
Водночас Брінк не змогла відповісти на питання, чи можливо підписати угоду до наступного саміту НАТО.
"Я не можу передбачити часу. Я можу сказати вам, що ми будемо рухатися вперед, настільки це можливо", - зазначила вона.
Нагадаємо, на Вільнюському саміті НАТО країни "Групи семи" підписали декларацію про гарантії безпеки України, до якої згодом приєдналося ще кілька десятків країн.
Ця декларація передбачає згоду країни-підписанта на укладення двостороннього договору з Україною.
У договорі йдеться не лише про військову допомогу, а й про фінансову та економічну підтримку, а також про відновлення України. Крім того, угоди передбачають гарантію допомоги Україні в разі повторної агресії РФ.
Перший такий договір було підписано у січні з Британією. А минулого тижня документи було підписано з Німеччиною та Францією.
Крім того, Україна близька до підписання угод про гарантії безпеки з Нідерландами та Данією.
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