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Гарантії безпеки. Посол розповіла, чого очікувати від угоди між Україною та США

Фото: посол США в Україні Бріджит Брінк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова, Юлія Акимова

В угоді про гарантії безпеки Сполучені Штати Америки хочуть "надати Україні впевненість", допоки країна не вступить до НАТО.

Про це розповіла посол США в Україні Бріджит Брінк під час брифінгу, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Так, ми працюємо над таким документом. Я передбачаю, що в найближчому майбутньому ми зможемо говорити про це більш публічно. Але ідея полягає в тому, щоб дати вам і українцям впевненість, допоки ви не вступите в НАТО. Тому це буде якийсь документ", - сказала Брінк.

При цьому вона зазначила, що не знає, чи буде ця угода схожа на ті, які підписав президент Володимир Зеленський з Німеччиною, Францією та Британією.

"Для мене це дуже важливі кроки, які випливають з минулорічного Вільнюського саміту. Щоб переконатися, що на шляху до НАТО, у вас буде впевненість, що Сполучені Штати та інші країни підтримають Україну у разі атаки або, знаєте, навіть якщо війна зупиниться, а потім знову розпочнеться, щось подібне до цього", - додала посол.

Водночас Брінк не змогла відповісти на питання, чи можливо підписати угоду до наступного саміту НАТО.

"Я не можу передбачити часу. Я можу сказати вам, що ми будемо рухатися вперед, настільки це можливо", - зазначила вона.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, на Вільнюському саміті НАТО країни "Групи семи" підписали декларацію про гарантії безпеки України, до якої згодом приєдналося ще кілька десятків країн.

Ця декларація передбачає згоду країни-підписанта на укладення двостороннього договору з Україною.

У договорі йдеться не лише про військову допомогу, а й про фінансову та економічну підтримку, а також про відновлення України. Крім того, угоди передбачають гарантію допомоги Україні в разі повторної агресії РФ.

Перший такий договір було підписано у січні з Британією. А минулого тижня документи було підписано з Німеччиною та Францією.

Крім того, Україна близька до підписання угод про гарантії безпеки з Нідерландами та Данією.

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Сполучені Штати АмерикиГарантії безпеки