"Гарантированный покупатель" поддержал Минэнерго и "Энергоатом" в конфликте с НКРЭКУ

Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" поддержало предложения Министерства энергетики в споре с НКРЭКУ о необходимости ликвидации махинаций и схем на энергорынке.

"Гарантированный покупатель" считает подходящими и поддерживает предложения Министерства, которые имеют непосредственное влияние на деятельность предприятия, в частности: в отношении запрета торговли трейдерами неподтвержденным объемами электроэнергии, изменение подхода к ценообразованию на ВГС - путем введения минимальной цены по принципу "РДН+", а также снятие верхних ценовых ограничений на организованных сегментах рынка", - говорится в официальном заявлении госпредприятия.

В госпредприятии подчеркнули, что такой алгоритм действий был наработан всеми участниками рынка и финализирован на совещании в Минэнерго.

"По результатам совещания участники встречи пришли к согласию о необходимости принятия неотложных мер, а Минэнерго обратилось в НКРЭКУ с предложениями по урегулированию ситуации", - говорится в заявлении предприятия.

Однако 2 июня эти наработки были отвергнуты НКРЭКУ и регулятор официально отказался прекращать махинации с ценами на рынке.

Ранее сообщалось, что в мае 2021 цена на оптовом рынке электроэнергии опустилась до рекордно низкого значения. В отдельные дни цены падали до 43-44 коп./ кВт ч. Причиной стали махинации группы трейдеров. НКРЕКП НКРЭКУ махинации лишь 2 июня после обращений Министерства энергетики.

Однако комиссия отказалась менять правила работы рынка для их прекращения, ограничившись намерением в ручном режиме следовать за трейдерами. Все предложения Министерства энергетики комиссией были проигнорированы.

По расчетам экономиста Бориса Кушнирука, только в мае, из-за ценовых махинаций трейдеров при молчаливом согласии НКРЭКУ, государственный "Энергоатом" недополучил 120 млн евро (4 млрд грн), что равняется трети всего бюджета компании на капитальные инвестиции.