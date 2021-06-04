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"Гарантований покупець" підтримав Міненерго і "Енергоатом" в конфлікті з НКРЕКП

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Київ, П'ятниця 04 червня 2021 17:04
"Гарантований покупець" підтримав Міненерго і "Енергоатом" в конфлікті з НКРЕКП "Гарантований покупець" підтримав Міненерго і "Енергоатом" в конфлікті з НКРЕКП (фото: Віталій Носач. РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Державне підприємство "Гарантований покупець" підтримало пропозиції Міністерства енергетики в спорі з НКРЕКП щодо необхідності ліквідації махінацій і схем на енергоринку.

Про йдеться в повідомленні держкомпанії.

"Гарантований покупець" вважає слушними та підтримує пропозиції Міністерства, які мають безпосередній вплив на діяльність підприємства, зокрема: щодо заборони торгівлі трейдерами непідтвердженими обсягами електроенергії, зміну підходу до ціноутворення на ВДР - шляхом запровадження мінімальної ціни за принципом "РДН+", а також зняття верхніх цінових обмежень на організованих сегментах ринку", - йдеться в офіційній заяві держпідприємства.

В держпідприємстві наголосили, що такий алгоритм дій був напрацьований всіма учасниками ринку і фіналізований на нараді в Міненерго.

"За результатами наради учасники зустрічі дійшли згоди щодо необхідності вжиття невідкладних заходів, а Міненерго звернулося до НКРЕКП з пропозиціями щодо врегулювання ситуації", - йдеться в заяві підприємства.

Однак 2 червня ці напрацювання були відкинуті НКРЕКП і регулятор офіційно відмовився припиняти махінації з цінами на ринку.

Раніше повідомлялося, шо в травні 2021 ціна на оптовому ринку електроенергії опустилася до рекордно низького значення. В окремі дні ціни падали до 43-44 коп./кВт год. Причиною стали махінації групи трейдерів. НКРЕКП визнала махінації лише 2 червня після звернень Міністерства енергетики.

Однак комісія відмовилася змінювати правила роботи ринку для їх припинення, обмежившись наміром в ручному режимі слідувати за трейдерами. Всі пропозиції Міністерства енергетики комісією були проігноровані.

За розрахунками економіста Бориса Кушнірука, тільки в травні, через цінові махінацій трейдерів при мовчазній згоді НКРЕКП, державний "Енергоатом" недоотримав 120 млн євро (4 млрд грн), що дорівнює третині всього бюджету компанії на капітальні інвестиції.

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