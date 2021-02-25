Гарантирование вкладов планируют расширить на кредитные союзы и страхование жизни

Совет по финансовой стабильности согласовал концепцию создания системы гарантирования вкладов членов кредитных союзов и гарантирования выплат по договорам страхования жизни. Создание системы планируется на базе Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины ( НБУ ).

"Реструктуризация долгов ФГВФЛ является необходимой предпосылкой для повышения гарантированной суммы возмещения вкладов и расширения сферы действия системы гарантирования вкладов. Это также одно из обязательств Украины в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом", - говорится в сообщении.

Кроме того, члены РФС подтвердили необходимость имплементации плана реструктуризации долгов ФГВФЛ перед государством, утвержденного в сентябре 2020 года.

Как отмечается в сообщении, НБУ и ФГВФЛ предложат возможные параметры системы гарантирования для дальнейшего обсуждения с участниками рынка.

Напомним, Светлана Рекрут, директор-распорядитель ФГВФЛ, заявила, что Фонд планирует в 2021 году разработку и утверждение нормативно-правовой базы для распространения гарантий фонда на вклады физлиц, привлеченные небанковскими финучреждениями.

Напомним, Фонд гарантирования вкладов физических лиц возмещает по 200 тысяч гривен в банках-банкротах. Сейчас участниками фонда являются 73 банка.

Отметим, с 1 июля 2021 года надзор за небанковскими финансовыми учреждениях осуществляет Национальный банк Украины.

По состоянию на 31 января 2021 года в Украине действовали 73 банка и 2006 участников рынков небанковских финансовых услуг, в том числе 20 лайфовых (страхование жизни) страховщиков и 318 кредитных союзов.