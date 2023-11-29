Гандбольна збірна України на старті першого за 14 років Мундіалю: склад, графік і де дивитися

Жіноча національна команда України розпочне боротьбу в попередньому раунді чемпіонату світу 2023 року. Турнір приймають Данія, Норвегія і Швеція.

Коротко про склад збірної України, календар змагань і формат першості – в підбірці РБК-Україна .

"Синьо-жовті" потрапили до групи G, де їхніми суперницями стануть збірні Бразилії, Іспанії та Казахстану. Перший матч – проти латиноамериканок 29 листопада в данському Фредеріксгавні.

Тренерський штаб збірної України на чолі з Віталієм Андроновим узяв на Мундіаль 18 гандболісток. Усі вони – дебютантки змагань. Перед турніром національна команда зазнала кадрових втрат. Зокрема, провідні виконавиці Ірина Глібко, Діана Дмитришин і Євгенія Левченко не поїхали на ЧС-2023 через травми.

Склад збірної України на чемпіонаті світу-2023 з гандболу:

Воротарки: Юдіт Балог, Марія Гладун, Вікторія Салтанюк

Центральні: Мар'яна Маркевич, Тамара Смбатян

Ліві півсередні: Каріна Соскида, Ірина Компанієць, Юлія Андрійчук, Тетяна Поляк

Права півсередня: Євгенія Когуч

Ліві крайні: Марина Коновалова, Олеся Дяченко

Праві крайні: Мілана Шукаль, Катерина Козак

Лінійні: Ірина Прокоп'як, Анастасія Мелекесцева, Андріяна Науменко, Каріна Колодюк

Із восьми квартетів команд у наступний раунд вийдуть по три найкращі команди. Там вони зіграють ще один груповий етап із чотирма групами з шістьма збірними в кожній. По дві найкращі проб'ються в чвертьфінал. Невдахи ж попереднього етапу зіграють у Президентському кубку.

Графік матчів збірної України (телетрансляція на телеканалі Sport 1):

Бразилія – Україна, 29 листопада, 19:00

Іспанія – Україна, 1 грудня, 21:30

Україна – Казахстан, 3 грудня, 16:30

Збірна України вийшла на чемпіонат світу вперше з Мундіалю-2009. Тоді українки здобули три перемоги в групі з шести команд, але не зуміли пробитися в плей-офф. Цьогорічний форум стане восьмим для національної команди в історії змагань.

Наразі найсильнішим виступом "синьо-жовтих" на чемпіонатах світу залишається шлях на ЧС-2003. На турнірі в Хорватії команда під керівництвом Леоніда Ратнера дійшла до півфіналу. Там збірна України поступилася майбутнім тріумфаторкам – збірній Франції (26:28), а матч за бронзові нагороди програла Республіці Корея (29:31).