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Гандбольная сборная Украины на старте первого за 14 лет Мундиаля: состав, график и где смотреть

Фредериксхавн, Среда 29 ноября 2023 15:26
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Гандбольная сборная Украины на старте первого за 14 лет Мундиаля: состав, график и где смотреть Фото: "Сине-желтые" стартуют на ЧМ-2023 матчем против Бразилии (handball.net.ua)
Автор: Антон Федорцив

Женская национальная команда Украины приступит к борьбе в предыдущем раунде чемпионата мира 2023 года. Турнир принимают Дания, Норвегия и Швеция.

Кратко о составе сборной Украины, календаре соревнований и формате первенства – в подборке РБК-Украина .

"Сине-желтые" попали в группу G, где их соперницами станут сборные Бразилии, Испании и Казахстана. Первый матч – против латиноамериканок 29 ноября в датском Фредериксхавне.

Тренерский штаб сборной Украины во главе с Виталием Андроновым взял на Мундиаль 18 гандболисток. Все они – дебютантки соревнований. Перед турниром национальная команда понесла кадровые потери. В частности, ведущие исполнительницы Ирина Глибко, Диана Дмитришин и Евгения Левченко не поехали на ЧМ-2023 из-за травм.

Состав сборной Украины на чемпионате мира-2023 по гандболу:

Вратари: Юдит Балог, Мария Гладун, Виктория Салтанюк

Центральные: Марьяна Маркевич, Тамара Смбатян

Левые полусредние: Карина Соскида, Ирина Компаниец, Юлия Андрийчук, Татьяна Поляк

Правая полусредняя: Евгения Когуч

Левые крайние: Марина Коновалова, Олеся Дяченко

Правые крайние: Милана Шукаль, Екатерина Козак

Линейные: Ирина Прокопьяк, Анастасия Мелекесцева, Андрияна Науменко, Карина Колодюк

Гандбольная сборная Украины на старте первого за 14 лет Мундиаля: состав, график и где смотреть

Из восьми квартетов команд в следующий раунд выйдут по три лучшие сборные. Там они сыграют еще один групповой этап с четырьмя группами с шестью командами в каждой. По две лучшие пробьются в четвертьфинал. Неудачники же предварительного этапа сыграют в президентском кубке.

График матчей сборной Украины (телетрансляция на телеканале Sport 1):

  • Бразилия – Украина, 29 ноября, 19:00
  • Испания – Украина, 1 декабря, 21:30
  • Украина – Казахстан, 3 декабря, 16:30

Гандбольная сборная Украины на старте первого за 14 лет Мундиаля: состав, график и где смотреть

Сборная Украины вышла на чемпионат мира впервые с Мундиаля-2009. Тогда украинки одержали три победы в группе из шести команд, но не сумели пробиться в плей-офф. Форум этого года станет восьмым для национальной команды в истории соревнований.

В настоящее время сильнейшим выступлением "сине-желтых" на чемпионатах мира остается путь на ЧМ-2003. На турнире в Хорватии команда под руководством Леонида Ратнера достигла полуфинала. Там сборная Украины уступила будущим триумфаторкам – сборной Франции (26:28), а матч за бронзовые награды проиграла Республике Корея (29:31).

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