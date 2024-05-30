Ганьба дня. Боксер із Херсона зібрався битися в Москві
Маловідомий середньоваговик Дмитро Щербина не вигадав щось краще, ніж провести бій в столиці країни-агресорки, що методично знищує рідний йому Херсон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DUSTUM BOXING.
28-річний боксер вирішив боксувати в Москві. Там 10 червня він вийде в ринг проти росіянина Вадима Лубсанова.
Щербина після повномасштабного вторгнення РФ до України переїхав у Німеччини. Там він оселився в Північному Рейні-Вестфалії та підписав контракт із промоутерською компанією First Punch Boxing. Із 2022 року власник паспорта громадянина України провів 5 поєдинків.
На німецькій землі Щербина виграв 4 бої. Його суперниками були німці Ель-Саїд і Мельцер, а також угорці Мішеї та Горбікс. Натомість грузина Гвініашвілі уродженець Херсона переміг в ізраїльському Ашдоді. Рекорд на профі-рингу – 16 перемог, 2 поразки, 1 нічия.
За даними джерел LuckyPunch, Щербина вже встиг поїхати з Німеччини. Він нібито перебрався в російський Краснодар. Більше того, боксер цілком імовірно отримав паспорт РФ.
До слова, раніше пригадали найважливіші перемоги Усика на професіональному рівні.
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