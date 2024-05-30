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Ганьба дня. Боксер із Херсона зібрався битися в Москві

Москва, Четвер 30 травня 2024 19:10
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Ганьба дня. Боксер із Херсона зібрався битися в Москві Фото: Дмитро Щербина став на шлях зради (instagram.com/firstpunchboxing)
Автор: Антон Федорців

Маловідомий середньоваговик Дмитро Щербина не вигадав щось краще, ніж провести бій в столиці країни-агресорки, що методично знищує рідний йому Херсон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DUSTUM BOXING.

28-річний боксер вирішив боксувати в Москві. Там 10 червня він вийде в ринг проти росіянина Вадима Лубсанова.

Щербина після повномасштабного вторгнення РФ до України переїхав у Німеччини. Там він оселився в Північному Рейні-Вестфалії та підписав контракт із промоутерською компанією First Punch Boxing. Із 2022 року власник паспорта громадянина України провів 5 поєдинків.

На німецькій землі Щербина виграв 4 бої. Його суперниками були німці Ель-Саїд і Мельцер, а також угорці Мішеї та Горбікс. Натомість грузина Гвініашвілі уродженець Херсона переміг в ізраїльському Ашдоді. Рекорд на профі-рингу – 16 перемог, 2 поразки, 1 нічия.

За даними джерел LuckyPunch, Щербина вже встиг поїхати з Німеччини. Він нібито перебрався в російський Краснодар. Більше того, боксер цілком імовірно отримав паспорт РФ.

До слова, раніше пригадали найважливіші перемоги Усика на професіональному рівні.

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