Ганьба дня. Боксер із Херсона зібрався битися в Москві

Маловідомий середньоваговик Дмитро Щербина не вигадав щось краще, ніж провести бій в столиці країни-агресорки, що методично знищує рідний йому Херсон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DUSTUM BOXING .

28-річний боксер вирішив боксувати в Москві. Там 10 червня він вийде в ринг проти росіянина Вадима Лубсанова.

Щербина після повномасштабного вторгнення РФ до України переїхав у Німеччини. Там він оселився в Північному Рейні-Вестфалії та підписав контракт із промоутерською компанією First Punch Boxing. Із 2022 року власник паспорта громадянина України провів 5 поєдинків.

На німецькій землі Щербина виграв 4 бої. Його суперниками були німці Ель-Саїд і Мельцер, а також угорці Мішеї та Горбікс. Натомість грузина Гвініашвілі уродженець Херсона переміг в ізраїльському Ашдоді. Рекорд на профі-рингу – 16 перемог, 2 поразки, 1 нічия.

За даними джерел LuckyPunch, Щербина вже встиг поїхати з Німеччини. Він нібито перебрався в російський Краснодар. Більше того, боксер цілком імовірно отримав паспорт РФ.