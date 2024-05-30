Позор дня. Боксер из Херсона собрался драться в Москве

Малоизвестный средневес Дмитрий Щербина не придумал ничего лучшего, чем провести бой в столице страны-агрессора, методично уничтожающей родной ему Херсон.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на DUSTUM BOXING .

28-летний боксер решил боксировать в Москве. Там 10 июня он выйдет в ринг против россиянина Вадима Лубсанова.

Щербина после полномасштабного вторжения РФ в Украину переехал в Германию. Там он поселился в Северном Рейне-Вестфалии и подписал контракт с промоутерской компанией First Punch Boxing. С 2022 года владелец паспорта гражданина Украины провел 5 поединков.

На немецкой земле Щербина выиграл 4 боя. Его соперниками были немцы Эль-Саид и Мельцер, а также венгры Мишеи и Горбикс. В свою очередь грузина Гвиниашвили уроженец Херсона победил в израильском Ашдоде. Рекорд на профи-ринге – 16 побед, 2 поражения, 1 ничья.

По данным источников LuckyPunch, Щербина уже успел уехать из Германии. Он якобы перебрался в российский Краснодар. Более того, боксер вполне вероятно получил паспорт РФ.