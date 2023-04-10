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У Гамбурзі вже другу добу не можуть загасити пожежу

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Гамбург, Понеділок 10 квітня 2023 15:02
У Гамбурзі вже другу добу не можуть загасити пожежу Фото:у Гамбурзі вже другу добу не можуть загасити пожежу (twitter.com)
Автор: РБК-Україна

У Гамбурзі в районі Ротенбургсорт велика хмара диму. Масштабну пожежу на складах не можуть загасити вже другу добу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на німецьке видання Welt.

"Велика пожежа, яка знищила кілька складів у Гамбурзі у Великодню неділю, все ще не була ліквідована. Представник поліції заявив рано вранці в понеділок, що через 27 годин після першого повідомлення про пожежу, роботи з гасіння пожежі все ще не завершені", - йдеться в повідомленні.

Він припустив, що операція триватиме протягом доби. Точна причина пожежі досі невідома. Постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч на 9 квітня у Гамбурзі спалахнула масштабна пожежа. Жителів міста попередили про токсичний дим та небезпеку отруєння.

Пожежа сталась на зупинці вантажівок, яка у результаті повністю вигоріла. Пізніше вогонь перекинувся на інші складські приміщення.

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