У Гамбурзі перекрили залізничний вокзал через підозру на небезпечний вірус у пасажира

Поліція Гамбурга ввечері 2 жовтня тимчасово перекрила дві колії на центральному залізничному вокзалі. У одного з пасажирів запідозрили небезпечний вірус Марбург.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NDR .

Як повідомляється, пасажир - німецький студент-медик. Він разом з подругою прилетів з Руанди до Франкфурта сьогодні вранці, а звідти поїхав потягом до Гамбурга.

Після цього він зателефонував до органів охорони здоров'я, щоб повідомити, що був у контакті з людиною, інфікованою вірусом Марбург.

Зазначається, що чоловіка з його подругою доставили в університетську лікарню Еппендорфа на спеціальній машині швидкої допомоги.

У пожежній бригаді повідомили, що іншим пасажирам нічого не загрожує. Однак невідомо, чи доведеться їм перебувати на карантині.