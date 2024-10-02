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В Гамбурге перекрыли железнодорожный вокзал из-за подозрения на опасный вирус у пассажира

Гамбург, Германия, Среда 02 октября 2024 23:05
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В Гамбурге перекрыли железнодорожный вокзал из-за подозрения на опасный вирус у пассажира Иллюстративное фото: полиция Германии (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Полиция Гамбурга вечером 2 октября временно перекрыла две колеи на центральном железнодорожном вокзале. У одного из пассажиров заподозрили опасный вирус Марбург.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NDR .

Как сообщается, пассажир - немецкий студент-медик. Он вместе с подругой прилетел из Руанды во Франкфурт сегодня утром, а оттуда уехал поездом в Гамбург.

После этого он позвонил в органы здравоохранения, чтобы сообщить, что был в контакте с человеком, инфицированным вирусом Марбург.

Отмечается, что мужчину с его подругой доставили в университетскую больницу Эппендорфа на специальной машине скорой помощи.

В пожарной бригаде сообщили, что другим пассажирам ничего не угрожает. Однако неизвестно, придется ли им находиться на карантине.

Напомним, в августе 2021 года в Гвинее зафиксировали первый случай смерти от геморрагической лихорадки Марбург.

Следует отметить, что вирус Марбург принадлежит к тому же семейству, что и Эбола, но считается еще более опасным. Уровень смертности, по данным ВОЗ, составляет от 24 до 88%.

Вирус вызывает геморрагическую лихорадку, сопровождающуюся тяжелыми симптомами, такими как тошнота, рвота, диарея, а также внутренние и наружные кровотечения.

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