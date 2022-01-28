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В Гамбурге неизвестные разбили окно в здании генконсульства Украины

Автор: Анастасия Рокитна

В здании генконсульства Украины в Гамбурге разбили окно, пострадавших нет. Ведомство продолжает работать в штатном режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт МИД Украины.

Это произошло в ночь на 28 января. Утром сотрудники консульства обнаружили разбитое окно учреждения, а также камень, которым, вероятно, был нанесен удар.

Пострадавших в результате инцидента нет, проникновение внутрь консульства не произошло.

"Генеральное консульство Украины в Гамбурге обратилось в полицию для проведения оперативного расследования и привлечения виновных к ответственности. В соответствии с положениями Венской конвенции о консульских сношениях, государство пребывания должно обеспечивать безопасность консульских учреждений, аккредитованных на ее территории", - говорится в сообщении.

В МИД сообщили, что генеральное консульство продолжает работать в штатном режиме.

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МИД УкраиныГамбург