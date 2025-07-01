Галущенко провів зустріч з міністром енергетики США

Міністр енергетики Герман Галущенко обговорив з міністром енергетики США Крісом Райтом впровадження американських технологій в розбудову атомної енергетики та альтернативні маршрути постачання природного газу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram Міненерго за результатами онлайн-зустрічі.

"Ми дякуємо США за підтримку енергетики України. Перша газова турбіна, яку ми отримали, - була зі Сполучених Штатів. Це була дуже важлива підтримка, що допомогла нашим людям забезпечити себе найнеобхіднішим під час вимушеного відключення електроенергії через російські обстріли. Але сьогодні маємо говорити про подальшу майбутню співпрацю. Адже ми здатні спільно реалізувати багато важливих проєктів у глобальному контексті, не лише двосторонніх відносинах", - цитує прес-служба слова Галущенка.

Очільник українського Міненерго також поінформував американського колегу про стан енергосистеми та наслідки атак росіян на інфраструктуру паливно-енергетичного комплексу.

Також обговорили підготовку до наступного опалювального сезону і забезпечення енергетичними ресурсами для його стабільного проходження. Особливої уваги було приділено важливості заміщення російського ядерного палива та розвитку альтернативних маршрутів постачання газу.

Акцентувалося на перспективах розвитку українсько-американської співпраці в атомній галузі, зокрема, впровадженні провідних американських технологій для розбудови генерації українських АЕС та розвитку технологій малих реакторів.

Також міністри окремо обговорили питання окупованої росіянами Запорізькою АЕС.

Команди Міністерств домовилися про подальше обговорення кроків співпраці, зокрема в межах Ukraine Recovery Conference, що відбудеться в Римі вже 10-11 липня.