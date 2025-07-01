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Галущенко провел встречу с министром энергетики США

Вторник 01 июля 2025 13:16
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Галущенко провел встречу с министром энергетики США Фото: министр энергетики Герман Галущенко во время встречи с министром энергетики США (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Министр энергетики Герман Галущенко обсудил с министром энергетики США Крисом Райтом внедрение американских технологий в развитие атомной энергетики и альтернативные маршруты поставок природного газа.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минэнерго по результатам онлайн-встречи.

"Мы благодарим США за поддержку энергетики Украины. Первая газовая турбина, которую мы получили, - была из Соединенных Штатов. Это была очень важная поддержка, которая помогла нашим людям обеспечить себя самым необходимым во время вынужденного отключения электроэнергии из-за российских обстрелов. Но сегодня мы должны говорить о дальнейшем будущем сотрудничестве. Ведь мы способны совместно реализовать много важных проектов в глобальном контексте, не только двусторонних отношениях", - цитирует пресс-служба слова Галущенко.

Глава украинского Минэнерго также проинформировал американского коллегу о состоянии энергосистемы и последствиях атак россиян на инфраструктуру топливно-энергетического комплекса.

Также обсудили подготовку к следующему отопительному сезону и обеспечение энергетическими ресурсами для его стабильного прохождения. Особое внимание было уделено важности замещения российского ядерного топлива и развития альтернативных маршрутов поставок газа.

Акцентировалось на перспективах развития украинско-американского сотрудничества в атомной отрасли, в частности, внедрении ведущих американских технологий для развития генерации украинских АЭС и развития технологий малых реакторов.

Также министры отдельно обсудили вопрос оккупированной россиянами Запорожской АЭС.

Команды Министерств договорились о дальнейшем обсуждении шагов сотрудничества, в частности в рамках Ukraine Recovery Conference, которая состоится в Риме уже 10-11 июля.

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Минэнерго Герман Галущенко Соединенные Штаты Америки
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