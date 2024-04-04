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Галущенко назвав найбільш постраждалі сектори енергетики від російських ударів

Україна, Четвер 04 квітня 2024 11:11
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Галущенко назвав найбільш постраждалі сектори енергетики від російських ударів Фото: Герман Галущенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство енергетики завершує збір інформації від компаній щодо потреб для подолання наслідків російських атак. Найбільше постраждали об’єкти теплової та гідрогенерації.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.

За його словами, наразі можна констатувати потреби у високовольтному обладнанні, автотрансформаторах, устаткуванні для проведення ремонтів.

"Нам вдалося стабілізувати ситуацію, однак ворог продовжує атаки, зокрема на підстанції", - сказав Галущенко під час зустрічі з послом США в Україні Бріджит Брінк.

Брінк зазначила, що Сполучені Штати готові допомагати у відновленні енергосектору та підготовці до наступного опалювального сезону.

Окремо під час зустрічі обговорювалися питання співпраці щодо посилення фізичного захисту енергооб’єктів.

Також сторони обговорили заходи для децентралізації генерації до початку наступного опалювального сезону, а саме потреби у встановленні додаткових потужностей розподіленої генерації.

Удари по енергетичній інфраструктурі

Останніми тижнями російська армія відновила удари по енергетичній інфраструктурі.

Як заявив президент України Володимир Зеленський, росіяни своїми комбінованими повітряними ударами по території України зараз намагаються завдати якомога більше руйнувань енергетичному сектору країни.

Росія застосовує нову тактику для ударів по енергетиці. Москва почала більш ретельно та "винахідливо" планувати атаки. Росіяни зменшили інтервал між ударами і комбінують різні засоби ураження в залпі. Спочатку йде "рій" "шахедів", далі - Х-101, ракети С-300 і значна частина балістичних та надзвукових ракет - "Іскандерів-М", Х-22 та "Кинжалів". Крім того, атаки проводяться у нічний час, що, з одного боку, має ускладнити фіксацію повітряних цілей нашим підрозділам ППО, з іншого - посіяти психологічне та фізичне виснаження серед цивільного населення.

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