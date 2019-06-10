На Гаити проходят антиправительственные протесты, есть жертвы

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Ранения получили 4 человека

На Гаити в ходе беспорядков во время антиправительственных протестов погибли два человека и еще четверо получили ранения. Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Майкл-Анж Жюнес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

По словам пресс-секретаря, один правоохранитель был ранен, поскольку в него бросили камнем.

"В результате стрельбы погибли два человека и еще четверо получили ранения", - отметил Жюнес.

При этом неизвестно, кто совершил стрельбу. Также сообщается об аресте 12 человек.

Отметим, в воскресенье тысячи гаитян вышли требовать отставки президента Жовенеля Моиза в Порт-о-Пренсе и других городах страны, таких как Жакмель, Кап-Аитьен, Сен-Марк и Гонаив. Протестующие жгли шины и бросались камнями, перекрывали дороги. Работники полиции установили баррикады у президентского дворца и применили слезоточивый газ для разгона протестующих, которые пытались пробиться в резиденцию главы республики.

Также указано, что демонстранты требовали продолжения расследования судьбы средств, полученных в результате субсидированных поставок нефти из Венесуэлы в рамках программы Petrocaribe. Так, экономический кризис в Венесуэле привел к резкому сокращению поставок нефти, а это в свою очередь осложнило производство электроэнергии на Гаити: местные жители теперь получают электричество всего несколько часов в день.

Как писало РБК-Украина ранее, в феврале после массовых протестов на Гаити правительство согласилось пойти на уступки, обязавшись сократить расходы. Кроме того, еще одно из обязательств - расследование коррупционной схемы поставок нефти. Отметим, протесты против действующего правительства Гаити длились с 7 февраля. В ходе столкновений погибли несколько человек.