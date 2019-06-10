ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Гаити проходят антиправительственные протесты, есть жертвы

Новости » Происшествия    10.06.2019 - 10:27
На Гаити проходят антиправительственные протесты, есть жертвы
Иллюстративное фото (GettyImages)

Ранения получили 4 человека

На Гаити в ходе беспорядков во время антиправительственных протестов погибли два человека и еще четверо получили ранения. Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Майкл-Анж Жюнес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

По словам пресс-секретаря, один правоохранитель был ранен, поскольку в него бросили камнем.

"В результате стрельбы погибли два человека и еще четверо получили ранения", - отметил Жюнес.

При этом неизвестно, кто совершил стрельбу. Также сообщается об аресте 12 человек.

Отметим, в воскресенье тысячи гаитян вышли требовать отставки президента Жовенеля Моиза в Порт-о-Пренсе и других городах страны, таких как Жакмель, Кап-Аитьен, Сен-Марк и Гонаив. Протестующие жгли шины и бросались камнями, перекрывали дороги. Работники полиции установили баррикады у президентского дворца и применили слезоточивый газ для разгона протестующих, которые пытались пробиться в резиденцию главы республики.

Также указано, что демонстранты требовали продолжения расследования судьбы средств, полученных в результате субсидированных поставок нефти из Венесуэлы в рамках программы Petrocaribe. Так, экономический кризис в Венесуэле привел к резкому сокращению поставок нефти, а это в свою очередь осложнило производство электроэнергии на Гаити: местные жители теперь получают электричество всего несколько часов в день.

Как писало РБК-Украина ранее, в феврале после массовых протестов на Гаити правительство согласилось пойти на уступки, обязавшись сократить расходы. Кроме того, еще одно из обязательств - расследование коррупционной схемы поставок нефти. Отметим, протесты против действующего правительства Гаити длились с 7 февраля. В ходе столкновений погибли несколько человек.

В Гонконге массовые протесты против законопроекта об экстрадиции в Китай В Судане во время протестов погибли 4 человека
Новости Украины погибшиепротест
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь