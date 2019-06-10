На Гаїті проходять антиурядові протести, є жертви

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Поранення отримали 4 особи

На Гаїті у ході заворушень під час антиурядових протестів загинули дві людини та ще четверо отримали поранення. Про це повідомив прес-секретар поліції Майкл-Анж Жюнес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.

За словами прес-секретаря, один правоохоронець був поранений, оскільки в нього кинули камнем.

"Унаслідок стрілянини загинули дві людини й іще четверо отримали поранення", - зазначив Жюнес.

При цьому невідомо, хто учинив стрілянину. Також повідомляється про арешт 12 осіб.

Зазначимо, у неділю тисячі гаїтян вийшли вимагати відставки президента Жовенеля Моїза у Порт-о-Пренсі та інших містах країни, таких як Жакмель, Кап-Аїтьєн, Сен-Марк і Гонаїв. Протестувальники палили шини й кидалися камінням, перекривали дороги. Працівники поліції встановили барикади біля президентського палацу й застосували сльозогінний газ для розгону протестувальників, які намагалися пробитися у резиденцію глави республіки.

Також вказано, що демонстранти вимагали продовження розслідування долі коштів, отриманих у результаті субсидованих поставок нафти з Венесуели у рамках програми Petrocaribe. Так, економічна криза у Венесуелі призвела до різкого скорочення поставок нафти, а це в свою чергу ускладнило виробництво електроенергії на Гаїті: місцеві жителі тепер отримують електрику всього кілька годин на день.

Як писало РБК-Україна раніше, в лютому після масових протестів на Гаїті уряд погодився піти на поступки, зобов'язавшись скоротити витрати. Крім того, ще одне із зобов'язань - розслідування корупційної схеми поставок нафти. Відзначимо, протести проти чинного уряду Гаїті тривали з 7 лютого. У ході зіткнень загинули кілька людей.