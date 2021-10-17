В Гаити похитили 17 американских миссионеров

Не менее 17 христианских миссионеров из США и членов их семей, включая детей, похитила банда. Инцидент произошел в столице Гаити Порт-о-Пренсе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Американцев похитили, когда те покидали детский дом. В момент похищения миссионеры находились в автобусе, который должен был отвезти их в аэропорт. Других подробностей газета не приводит.

Гаити уже много лет находится в состоянии политических потрясений, и похищения как богатых, так и бедных стали обыденностью в стране, подчеркивает издание. Однако похищение такого большого количества американцев своей наглостью шокировало местных чиновников.

Как сообщает NYT, в Порт-о-Пренсе в настоящее время наблюдается волна насилия. По некоторым оценкам, преступные банды контролируют примерно половину города. В понедельник, 11 октября, члены банд обстреляли школьный автобус в столице, ранив не менее пяти человек, включая школьников, также был угнан рейсовый автобус.