В Гаити напали на школу, пострадали четыре человека

В столице Гаити, городе Порт-о-Пренсе, вооружённые злоумышленники напали на одну из школ. Пострадали как минимум четыре человека, в том числе ребёнок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Prensa Latina .

По предварительной информации, злоумышленники могли совершить нападение на школу с целью похищения людей. Сотрудникам полиции удалось отразить атаку неизвестных преступников. Пострадавшие в результате нападения госпитализированы. Устанавливаются личности нападавших.

После убийства в Гаити в начале июля текущего года президента Жовенеля Моиза, а также после землетрясения, произошедшего в августе и унёсшего жизни 2,2 тыс. человек, в Гаити произошло резкое обострение социально-экономической ситуации. В стране наблюдается рост насилия и случаев похищения людей ради выкупа.