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G7 призывает Украину найти заказчиков нападения на Гандзюк

Новости » Политика    06.11.2018 - 13:53
Фото: Екатерина Гандзюк (facebook.com/uakateryna)
Фото: Екатерина Гандзюк (facebook.com/uakateryna)

"Большая семерка" обеспокоена ростом насилия против активистов в Украине

Страны "Большой семерки" (G7) призывают Украину найти заказчиков нападения на активистку Екатерину Гандзюк. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Twitter канадского главы группы поддержки послов G7.

В опубликованном заявлении G7 выразила соболезнования семье и близким Екатерины Гандзюк. Также "Большая семерка" обеспокоена ростом насилия в отношении активистов гражданского общества в Украине.

"Подстрекатели и исполнители таких нападений должны быть преданы суду", - говорится в заявлении.

G7 призывает Украину найти заказчиков нападения на Гандзюк

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что у следствия есть более 20 версий по убийству Гандзюк. По его словам, каждая из них будет тщательно исследована.

В то же время генеральный прокурор Юрий Луценко отметил, что у следствия есть подозрения относительно 12 человек, которые предположительно могли быть заказчиками убийства Гандзюк. Отметим, в ходе отчета по этому делу в Верховной раде Луценко объявил, что сегодня подаст заявление об отставке. Он также попросил украинский парламент рассмотреть данный вопрос на этой пленарной неделе.

 

Следствие обоснованно считает Торбина организатором покушения на Гандзюк, - ГПУ Дело по убийству Гандзюк передадут в суд до конца 2018 года, - Луценко
Новости Украины G7заказчикиЕкатерина ГандзюкУбийство
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