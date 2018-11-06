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G7 закликає Україну знайти замовників нападу на Гандзюк

Новини » Політика    06.11.2018 - 13:53
Фото: Катерина Гандзюк (facebook.com/uakateryna)
Фото: Катерина Гандзюк (facebook.com/uakateryna)

"Велика сімка" стурбована зростанням насильства проти активістів в Україні

Країни "Великої сімки" (G7) закликають Україну знайти замовників нападу на активістку Катерину Гандзюк. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Twitter канадського голови групи підтримки послів G7.

В опублікованій заяві G7 висловила співчуття родині та близьким Катерини Гандзюк. Також "Велика сімка" стурбована зростанням насильства щодо активістів громадянського суспільства в Україні.

"Підбурювачі і виконавці таких нападів повинні бути притягнуті до суду", - йдеться в заяві.

G7 закликає Україну знайти замовників нападу на Гандзюк

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко заявив, що у слідства є більше 20 версій щодо вбивства Гандзюк. За його словами, кожна з них буде ретельно досліджена.

У той же час генеральний прокурор Юрій Луценко зазначив, що у слідства є підозри щодо 12 осіб, які ймовірно могли бути замовниками вбивства Гандзюк. Відзначимо, в ході звіту по цій справі у Верховній раді Луценко оголосив, що сьогодні подасть заяву про відставку. Він також попросив український парламент розглянути дане питання на цьому пленарному тижні.

 

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