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В G7 призвали Украину к быстрым действиям из-за кризиса в КСУ

Украина, Четверг 05 ноября 2020 04:36
В G7 призвали Украину к быстрым действиям из-за кризиса в КСУ
Фото: флаги стран G7 (flickr.com/Lajos Antal)
Автор: РБК-Украина

Послы стран Большой семерки подчеркнули важность быстрых действий для урегулирования ситуации в Конституционном суде Украины. Они, в частности, оценили действия Украины в этом направлении.

Об этом они сказали во время встречи с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

Послы G7 отметили, что для урегулирования кризиса нужны быстрые действия.

"Во время встречи с Председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым послы стран G7 поприветствовали усилия прореформаторских сил, которые объединились для урегулирования ситуации, связанной с Конституционным Судом", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что послы стран Большой семерки осудили решение Конституционного суда Украины, который отменил проверку электронного декларирования. При этом послы отметили, что Украина уже достигла значительного прогресса и "не должна возвращаться в прошлое".

Напомним, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что скандальные решения Конституционного суда относительно декларирования были приняты якобы не без внешнего вмешательства. В любом случае, украинская власть найдет выход из этой ситуации.

Кроме того, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что решение Конституционного суда Украины по декларированию создает проблемы в отношениях с международными партнерами.

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Новости Украины Политика Конституционный суд УкраиныG7

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