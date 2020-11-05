В G7 закликали Україну до швидких дій через кризу в КСУ

Фото: прапори країн G7 (flickr.com/Lajos Antal)

Посли країн Великої сімки наголосили на важливості швидких дій для врегулювання ситуації в Конституційному суді України. Вони зокрема оцінили дії України в цьому напрямку.

Про це вони сказали під час зустрічі з головою Верховної Ради Дмитром Разумковим.

Посли G7 зазначили, що для врегулювання кризи потрібні швидкі дії.

"Під час зустрічі з Головою Верховної Ради Дмитром Разумковим посли країн G7 привітали зусилля прореформаторських сил, які об'єдналися для врегулювання ситуації, пов’язаної з Конституційним Судом", - ідеться у дописі.

Раніше повідомлялось, що посли країн Великої сімки засудили рішення Конституційного суду України, який скасував перевірку електронного декларування. При цьому посли відзначили, що Україна вже досягла значного прогресу і "не повинна повертатися в минуле".

Нагадаємо, голова Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що скандальні рішення Конституційного суду щодо декларування були прийняті нібито не без зовнішнього втручання. У будь-якому випадку, українська влада знайде вихід з цієї ситуації.

Крім того, глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що рішення Конституційного суду України щодо декларування створює проблеми у відносинах з міжнародними партнерами.