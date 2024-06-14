G7 пообіцяла вживати заходів проти "суб'єктів в Китаї" за підтримку ОПК Росії
Країни G7 продовжать вживати заходів проти країн, що підтримують оборонну промисловість Російської Федерації. Зокрема йдеться і про суб'єктів у Китаї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на комюніке лідерів за підсумками саміту G7 в Італії та пресслужбу Мінфіна України.
Лідери країн "Великої сімки" зазначили, що продовжать вживати заходів проти суб'єктів у Китаї та третіх країнах, які матеріально підтримують російську військову машину та інших суб'єктів у Китаї, які сприяють Росії у придбанні товарів для її оборонно-промислової бази.
"У цьому контексті ми ще раз наголошуємо, що суб'єкти, включаючи фінансові установи, які сприяють Росії у придбанні предметів або обладнання для її оборонно-промислової бази, підтримують дії, що підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України", - заявили учасники G7.
З заяви стає відомо, що вони запровадять обмежувальні заходи відповідно до їх правових систем, щоб запобігти зловживанню та обмежити доступ до їх фінансових систем для фізичних та юридичних осіб у третіх країнах, включно з китайськими компаніями, які беруть участь у цій діяльності.
"Ми вживатимемо рішучих заходів проти суб'єктів, які допомагають Росії обходити наші санкції, в тому числі шляхом накладення серйозних штрафів на всіх, хто не припинить негайно надавати матеріальну підтримку російській агресії, а також шляхом посилення внутрішнього правозастосування та активізації нашої взаємодії з бізнесом з метою сприяння корпоративній відповідальності", - наголосили лідери країн "Великої сімки".
Водночас вони закликали фінансові установи утриматися від підтримки та отримання прибутку від російської воєнної машини.
"Ми зробимо подальші кроки для стримування та припинення такої поведінки", - пояснили в G7.
Нагадаємо, що за підсумками саміту лідери країн "Великої сімки" вирішили передати Україні 50 млрд доларів. Гроші мають передати до кінця року.
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