G7 погрожує Росії санкціями у разі відмови припинити вогонь, - Reuters

Заява "Великої сімки" все ще потребує схвалення міністрів закордонних справ на зустрічі перед завершенням переговорів.

"Члени G7 закликали Росію відповісти взаємністю, погодившись на припинення вогню на рівних умовах і дотримуючись його в повному обсязі", - йдеться у заяві міністрів.

У комюніке члени G7 наголосили на необхідності надійних "механізмів безпеки" для забезпечення припинення вогню між Україною та Росією.

"Вони підкреслили, що будь-яке припинення вогню має дотримуватися, і наголосили на необхідності надійних і надійних домовленостей у сфері безпеки, щоб гарантувати, що Україна зможе стримувати і захищатися від будь-яких відновлених актів агресії", - заявили вони.

