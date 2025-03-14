G7 погрожує Росії санкціями у разі відмови припинити вогонь, - Reuters

Країни G7 попереджують Росію, що можуть запровадити нові санкції. Це станеться у випадку, якщо Москва не погодить припинити вогонь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та The Guardian.
Заява "Великої сімки" все ще потребує схвалення міністрів закордонних справ на зустрічі перед завершенням переговорів.
"Члени G7 закликали Росію відповісти взаємністю, погодившись на припинення вогню на рівних умовах і дотримуючись його в повному обсязі", - йдеться у заяві міністрів.
У комюніке члени G7 наголосили на необхідності надійних "механізмів безпеки" для забезпечення припинення вогню між Україною та Росією.
"Вони підкреслили, що будь-яке припинення вогню має дотримуватися, і наголосили на необхідності надійних і надійних домовленостей у сфері безпеки, щоб гарантувати, що Україна зможе стримувати і захищатися від будь-яких відновлених актів агресії", - заявили вони.
Нагадаємо, до складу G7 входять Великобританія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та США. З 12 по 14 березня міністри закордонних справ G7 зібралися у канадському місті Ла-Мальбе. Канада наразі головує у "Великій сімці".
Раніше видання Reuters писало, що нові санкції проти Росії не будуть згадуватися у підсумковому комюніке за підсумками зустрічі міністрів G7. Проте зазначалося, що у спільній заяві буде вказана необхідність надійних гарантій безпеки для України, щоб забезпечити дотримання режиму тиші.
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