G7 підтримала план Байдена щодо припинення вогню в Секторі Газа

"Ми закликаємо ХАМАС ухвалити цю угоду, яку Ізраїль готовий впроваджувати, і ми закликаємо країни, які мають вплив на ХАМАС, допомогти переконатися, що він це зробить", – йдеться у заяві.

Лідери G7 підкреслили, що пропозиція президента США Джо Байдена призведе до звільнення всіх заручників, збільшення гуманітарної допомоги для палестинців, а також остаточного припинення кризи, забезпечуючи інтереси безпеки Ізраїлю та безпеку цивільного населення в Секторі Газа.