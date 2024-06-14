G7 за підсумками саміту вирішила передати Україні 50 млрд доларів до кінця року

Лідери країн "Великої сімки" зазначили, що, як і раніше, хочуть розвіяти думку про те, що час на боці Росії і вона зможе викликати економічний крах України.

"З метою підтримки поточних та майбутніх потреб України у зв'язку з тривалою обороною проти Росії, G7 запустить прискорені надзвичайні кредити (ERA) для України, щоб надати додаткове фінансування у розмірі приблизно 50 мільярдів доларів США до кінця року", - уточнюється в комюніке.

У документі уточнюється, що кредит погасять за рахунок майбутніх прибутку від заморожених російських активів у країнах Заходу.

Лідери G7 також підтвердили, що російські активи в їхніх країнах залишаться замороженими доти, доки Росія не припинить свою агресію і не відшкодує завданих Україні збитків (до цього ЄС мав продовжувати заморозку активів окремим рішенням щорічно).

"Ми маємо намір розподіляти це фінансування через різні канали, які спрямовують кошти на військові, бюджетні та реконструкційні потреби України - у рамках наших відповідних правових систем та адміністративних вимог", - наголошується у комюніке.

Реакція України

Міністр фінансів України Сергій Марченко привітав рішення G7 щодо кредиту на 50 млрд доларів.

"Рішення лідерів G7 є потужним сигналом єдності демократичного світу. Росія має відчути ціну агресивної війни проти України та заплатити за свої протиправні дії", - зазначив чиновник.

За його словами, використання прибутку від заморожених активів - один із перших кроків.

"50 млрд доларів дозволять забезпечити найнагальніші потреби України у 2025 році та посилити стійкість в умовах широкомасштабної війни", - додав міністр.