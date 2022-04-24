Фьюри нокаутировал Уайта и сохранил свой пояс WBC
Тайсон Фьюри 23 апреля провел защиту титула чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе. "Цыганский король" нокаутировал Диллиана Уайта и сохранил свой пояс WBC.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на World Boxing Council.
Британцы сразились за пояс WBC в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Фьюри с первого раунда контролировал ситуацию на ринге и постепенно наращивал преимущество.
В конце шестого раунда Фьюри нанес точный апперкот, после которого противник оказался на полу и с трудом смог подняться. Судья остановил поединок.
ONE PUNCH POWER.@Tyson_Fury #FuryWhyte pic.twitter.com/QkgHMf9ntX— Top Rank Boxing (@trboxing) April 23, 2022
Отметим, что Фьюри не проиграл еще ни одного своего боя. Он одержал 32-ю победу и 23-ю - нокаутом. Единственная ничья в его карьере была в поединке против американца Деонтея Уайлдера.
Напомним, 33-летний Тайсон Фьюри заявил, что окончательно решил уйти из бокса после боя с Диллианом Уайтом, поэтому бой с Александром Усиком может не состояться.
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