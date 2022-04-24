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Фьюри нокаутировал Уайта и сохранил свой пояс WBC

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Британия, Воскресенье 24 апреля 2022 05:37
Фьюри нокаутировал Уайта и сохранил свой пояс WBC Фото: Тайсон Фьюри (facebook.com/WBCBOXING)
Автор: Роман Мирончук

Тайсон Фьюри 23 апреля провел защиту титула чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе. "Цыганский король" нокаутировал Диллиана Уайта и сохранил свой пояс WBC.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на World Boxing Council.

Британцы сразились за пояс WBC в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Фьюри с первого раунда контролировал ситуацию на ринге и постепенно наращивал преимущество.

В конце шестого раунда Фьюри нанес точный апперкот, после которого противник оказался на полу и с трудом смог подняться. Судья остановил поединок.

Отметим, что Фьюри не проиграл еще ни одного своего боя. Он одержал 32-ю победу и 23-ю - нокаутом. Единственная ничья в его карьере была в поединке против американца Деонтея Уайлдера.

Напомним, 33-летний Тайсон Фьюри заявил, что окончательно решил уйти из бокса после боя с Диллианом Уайтом, поэтому бой с Александром Усиком может не состояться.

Мы также писали о том, что Усик выехал из Украины для подготовки к бою-реваншу с британцем Энтони Джошуа.

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