Фьюри нокаутировал Уайта и сохранил свой пояс WBC

Тайсон Фьюри 23 апреля провел защиту титула чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе. "Цыганский король" нокаутировал Диллиана Уайта и сохранил свой пояс WBC.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на World Boxing Council .

Британцы сразились за пояс WBC в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Фьюри с первого раунда контролировал ситуацию на ринге и постепенно наращивал преимущество.

В конце шестого раунда Фьюри нанес точный апперкот, после которого противник оказался на полу и с трудом смог подняться. Судья остановил поединок.

Отметим, что Фьюри не проиграл еще ни одного своего боя. Он одержал 32-ю победу и 23-ю - нокаутом. Единственная ничья в его карьере была в поединке против американца Деонтея Уайлдера.