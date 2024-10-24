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Футзальний ХІТ зазнав другого розгрому в Лізі чемпіонів

Бельгія, Четвер 24 жовтня 2024 20:45
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Футзальний ХІТ зазнав другого розгрому в Лізі чемпіонів Фото: Воротар киян Олександр Сухов (fchit.kiev.ua)
Автор: Андрій Костенко

Чемпіон України з футзалу – київський ХІТ поступився іспанській "Картахені" в другому матчі основного раунду Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Ліга чемпіонів, основний раунд, 2-й тур

ХІТ – Картахена – 1:4

Голи: Абакшин, 31:26 – Мухудін, 15:11, Хіль, 21:24, Кавальканте, 25:33, 30:33

Напередодні у першому турі кияни поступились бельгійському "Андерлехту" (2:8). "Картахена" ж зіграла внічию з польським "Рекордом" (1:1).

Другий поєдинок український колектив розпочав впевнено й нічим не поступався потужному супернику. Все зіпсувала жахлива помилка голкіпера Сухова, який обрізався у центрі майданчика й дозволив гравцю "Картахени" Мухудіну відправити м'яч у порожні ворота. На перерву команди пішли за мінімальної переваги іспанців.

Українська команда намагалась вирівняти гру, але на початку другого тайму знов пропустила. Хіль замкнув передачу на дальній стійці після прострілу. А вже на екваторі тайму кияни "горіли" – 0:4, після того як протягом п'яти хвилин дублем відзначився Кавальканте.

Єдиний м'яч у складі чемпіонів України зумів відіграти Абакшин. Бронзовий призер ЧС перехопив передачу суперників і технічно перекинув голкіпера.

У таблиці своєї групи "ХІТ" залишаються на останній, четвертій сходинці. "Картахена" ж з чотирма очками стала лідером квартету. До еліт-раунду Ліги чемпіонів вийдуть три найкращі команди.

Таким чином, доля столичної команди визначиться у заключному турі в поєдинку проти польського "Рекорда". Він відбудеться в суботу, 26 жовтня (початок – о 18:00). Щоб претендувати на вихід у наступний етап, потрібна лише перемога.

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