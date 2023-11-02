Футзальний чемпіон України отримав суперників в еліт-раунді Ліги чемпіонів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА .

У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування еліт-раунду Ліги чемпіонів. Чемпіон України за результатами церемонії потрапив до групи D.

Суперниками ХІТа стали іспанська "Пальма Футзал", хорватський "Ольміссум" і польська "Любава". Одноколовий турнір зіграють 24-29 листопада. Господарем раунду стане "Пальма Футзал". До Фіналу чотирьох вийде лише переможець групи.

У попередньому раунді турнірні шляхи ХІТа перетиналися з "Ольміссумом". Столична команда здобула вольову перемогу над хорватським грандом із дублем голкіпера Сухова (4:1). Натомість з "Пальмою Футзал" і "Любавою" кияни ще не зустічалися.

Що відомо про команди групи D футзальної Ліги чемпіонів

"Пальма Футзал" – чинний переможець турніру. У фіналі сезону 2022/23 балеарці здолали лісабонський "Спортінг" у серії пенальті. Цьогоріч іспанський гранд виграв усі 3 матчі попереднього етапу зі загальним рахунком 16:8.

"Ольміссум" – дворазовий чемпіон Хорватії. Вдруге потрапив до еліт-раунду Ліги чемпіонів. У сезоні 2021/22 "зелено-сині" фінішували третіми в квартеті з тим же "Спортінгом", "Сінарою" з Єкатєрінбурга та нідерландським "Ховокубо".

"Любава" – чинний чемпіон Польщі, а в сезоні 2019/20 команда виборола Кубок Польщі. У нинішньому сезоні Екстракляси наразі йде другою, поступаючись трьома пунктами "П'ясту" з Глівіце.