Футзальный чемпион Украины получил соперников в элит-раунде Лиги чемпионов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА .

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка элит-раунда Лиги чемпионов. Чемпион Украины по результатам церемонии попал в группу D.

Соперниками ХИТа стали испанская "Пальма Футзал", хорватский "Ольмиссум" и польская "Любава". Однокруговой турнир сыграют 24-29 ноября. Хозяином раунда станет "Пальма Футзал". В Финал четырех выйдет только победитель группы.

В предыдущем раунде турнирные пути ХИТа пересекались с "Ольмиссумом". Столичная команда одержала волевую победу над хорватским грандом с дублем голкипера Сухова (4:1). В свою очередь с "Пальмой Футзал" и "Любавой" киевляне еще не встречались.

Что известно о командах группы D футзальной Лиги чемпионов

"Пальма Футзал" – действующий победитель турнира. В финале сезона 2022/23 балеарцы одолели лиссабонский "Спортинг" в серии пенальти. В этом году испанский гранд выиграл все 3 матча предыдущего этапа с общим счетом 16:8.

"Ольмиссум" – двукратный чемпион Хорватии. Второй раз попал в элит-раунд Лиги чемпионов. В сезоне 2021/22 "зелено-синие" финишировали третьими в квартете с тем же "Спортингом", "Синарой" из Екатеринбурга и нидерландским "Ховокубо".

"Любава" – действующий чемпион Польши, а в сезоне 2019/20 команда завоевала Кубок Польши. В нынешнем сезоне Экстраклясы пока идет второй, уступая три пункта "Пясту" из Гливице.