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Футзальная сборная Украины в овертайме проиграла Бразилии финал студенческого ЧМ-2022

Фото: Александр Косенко со своими подопечными (facebook.com/UKRAINEFUTSAL)
Автор: Антон Федорцив

Поражением сборной Украины завершился финальный матч футзального турнира на чемпионате мира среди студентов. Обидчиком "сине-желтых" стала сборная Бразилии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Студенческий чемпионат мира, футзал, мужчины, финал

Украина – Бразилия – 4:6

Голы: Мельник, 6, Семенченко, 10, Мартыняк, 24, Радевич, 39 – Стокер, 18, 19, Сисеро, 29, Зиллер, 39, Андерсон, 43, Лаззаретти, 46

К середине первого тайма "сине-желтые" успели дважды забить. Сначала Мельник точным ударом завершил молниеносный контрвыпад украинцев. А вскоре Семенченко реализовал выход один на один с кипером.

Бразильцы, однако, еще быстрее отыгрались. Стокер сперва воспользовался ошибкой обороны сборной Украины, а затем в атаке вторым темпом после стандарта завершил атакующие усилия партнеров.

Во второй половине украинцы еще дважды выходили вперед усилиями Мартыняка и Радевича. Однако сборная Бразилии каждый раз находила силы отыграться. Сначала в игру латиноамериканцев вернул Сисеро. Во втором случае – Зиллер, мяч которого перевел поединок в овертайм.

Там бразильцы впервые за матч вышли вперед. Это Андерсон замкнул дальнюю стойку после прохода партнера правым флангом. Позже Лаззаретти воспользовался ошибкой украинского кипера и закрепил преимущество "кудесников мяча". Финальный штурм с выходом шестого полевого сборную Украины уже не спас...

К слову, футзальная сборная Украины получила календарь матчей в квалификации к ЧМ-2024.

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