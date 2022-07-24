ua ru
Вс, 24 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Футзальная сборная Украины в овертайме проиграла Бразилии финал студенческого ЧМ-2022

Новина українською →
Португалия, Воскресенье 24 июля 2022 22:49
Футзальная сборная Украины в овертайме проиграла Бразилии финал студенческого ЧМ-2022 Фото: Александр Косенко со своими подопечными (facebook.com/UKRAINEFUTSAL)
Автор: Антон Федорцив

Поражением сборной Украины завершился финальный матч футзального турнира на чемпионате мира среди студентов. Обидчиком "сине-желтых" стала сборная Бразилии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Студенческий чемпионат мира, футзал, мужчины, финал

Украина – Бразилия – 4:6

Голы: Мельник, 6, Семенченко, 10, Мартыняк, 24, Радевич, 39 – Стокер, 18, 19, Сисеро, 29, Зиллер, 39, Андерсон, 43, Лаззаретти, 46

К середине первого тайма "сине-желтые" успели дважды забить. Сначала Мельник точным ударом завершил молниеносный контрвыпад украинцев. А вскоре Семенченко реализовал выход один на один с кипером.

Бразильцы, однако, еще быстрее отыгрались. Стокер сперва воспользовался ошибкой обороны сборной Украины, а затем в атаке вторым темпом после стандарта завершил атакующие усилия партнеров.

Во второй половине украинцы еще дважды выходили вперед усилиями Мартыняка и Радевича. Однако сборная Бразилии каждый раз находила силы отыграться. Сначала в игру латиноамериканцев вернул Сисеро. Во втором случае – Зиллер, мяч которого перевел поединок в овертайм.

Там бразильцы впервые за матч вышли вперед. Это Андерсон замкнул дальнюю стойку после прохода партнера правым флангом. Позже Лаззаретти воспользовался ошибкой украинского кипера и закрепил преимущество "кудесников мяча". Финальный штурм с выходом шестого полевого сборную Украины уже не спас...

К слову, футзальная сборная Украины получила календарь матчей в квалификации к ЧМ-2024.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Джонсон надеется в будущем вернуться в кресло премьера Британии, - The Times
Джонсон надеется в будущем вернуться в кресло премьера Британии, - The Times
DAILY
Гривна падает, цены растут. Что ждет экономику Украины ближайшие пару лет
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Гривна падает, цены растут. Что ждет экономику Украины ближайшие пару лет