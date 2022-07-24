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Футзальна збірна України в овертаймі програла Бразилії фінал студентського ЧС-2022

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Португалія, Неділя 24 липня 2022 22:49
Футзальна збірна України в овертаймі програла Бразилії фінал студентського ЧС-2022 Фото: Олександр Косенко зі своїми підопічними (facebook.com/UKRAINEFUTSAL)
Автор: Антон Федорців

Поразкою збірної України завершився фінальний матч футзального турніру на чемпіонаті світу серед студентів. Кривдником "синьо-жовтих" стала збірна Бразилії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Студентський чемпіонат світу, футзал, чоловіки, фінал

Україна – Бразилія – 4:6

Голи: Мельник, 6, Семенченко, 10, Мартиняк, 24, Радевич, 39 – Стокер, 18, 19, Сісеро, 29, Зіллер, 39, Андерсон, 43, Лаззаретті, 46

До середини першого тайму "синьо-жовті" встигли двічі забити. Спершу Мельник влучним ударом завершив блискавичний контрвипад українців. А згодом Семенченко реалізував вихід віч-на-віч із кіпером.

Бразильці, однак, ще швидше відігралися. Стокер спершу скористався помилкою оборони збірної України, а потім в атаці другим темпом після стандарту завершив атакувальні зусилля партнерів.

У другій половині українці ще двічі виходили вперед зусиллями Мартиняка та Радевича. Проте, збірна Бразилії щоразу віднаходила сили відігратися. Спершу до гри латиноамериканців повернув Сісеро. У другому випадку – Зіллер, м'яч якого перевів поєдинок в овертайм.

Там бразильці вперше за матч вийшли вперед. Це Андерсон замкнув дальню стійку після проходу партнера правим флангом. Пізніше Лаззаретті скористався помилкою українського кіпера й закріпив перевагу "чарівників м'яча". Фінальний штурм із виходом шостого польового збірну України вже не врятував...

До слова, футзальна збірна України отримала календар матчів у кваліфікації до ЧС-2024.

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