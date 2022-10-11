Футзальна збірна України переграла Нідерланди у відборі до ЧС-2024

Перемогою національної команди України над збірною Нідерландів завершився черговий матч кваліфікації перед чемпіонатом світу-2024 з футзалу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

ЧС-2024, кваліфікація, 3-й тур, група 11

Україна – Нідерланди – 4:2

Голи: Шотурма, 6, Корсун, 10, 40, Абакшин, 12 – Бузамбу, 14, 14

Вилучення: Бузамбу, 33

"Синьо-жовті" провели ударний стартовий відрізок. Упродовж перших 12-ти хвилин підопічні Олександра Косенка забили три м'ячі без відповіді. Відкрив рахунок Шотурма – вінгер отримав передачу з аута та пробив низом із дистанції, а кіпер пропустив м'яч під собою.

Згодом в обіймах партнерів опинився Корсун, який підхопив м'яч у центрі майданчика, протягнув сферу ближче до воріт та влучно пробив. А розгромним рахунок зробив Абакшин – нападник прийняв м'яч перед воротами, замахом прибрав голкіпера та оборонця і відправив м'яч у сітку.

Щоправда, нідерландці швидко оговталися та зуміли забити двічі впродовж хвилини. Голеадор "помаранчевих" Бузамбу спершу в два дотики скористався поперечною передачею партнера, а згодом потужно пробив у площину після прийому м'яча на відскоку.

Та згодом нападник перетворився з героя в антигероя, заробивши вилучення на 33-й хвилині. Намагаючись штурмувати ворота збірної України під завісу матчу, тренерський штаб Нідерландів випустив ще одного польового виконавця замість воротаря і отримав "парашут" від Абакшина з власної половини...

Завдяки цій перемозі українська збірна закріпила лідерство в кваліфікаційній групі. В активі "синьо-жовтих" 6 очок із шести перед двома виїзними поєдинками. 9 листопада українці зіграють проти Косова, а 8 березня – проти Нідерландів.