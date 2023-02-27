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Футзальна збірна України оприлюднила склад на матч відбору до ЧС-2024

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Київ, Понеділок 27 лютого 2023 16:37
Футзальна збірна України оприлюднила склад на матч відбору до ЧС-2024 Фото: Збірна України здобула 3 перемоги в трьох матчах відбору (facebook.com/UKRAINEFUTSAL)
Автор: Антон Федорців

Керманич збірної України з футзалу Олександр Косенко визначив склад команди на березня поєдинки команди, зокрема і в кваліфікації до чемпіонату світу-2024 проти Нідерландів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Тренерський штаб "синьо-жовтих" викликав до лав національної команди 14 футзалістів. У рамках підготовки до вирішального поєдинку основного раунду кваліфікації перед ЧС-2024 українці зіграють спаринг зі збірною Польщі.

Контрольний матч запланований на 3 березня і відбудеться в польському Колобжезі. Натомість поєдинок зі збірною Нідерландів відбудеться в Алмере 8 березня. Щоб гарантувати собі перше місце в групі 11 кваліфікації збірній України достатньо зіграти з "помаранчевими" внічию.

Наразі "синьо-жовті" мають 9 очок після трьох матчів. Нідерландці ж набрали 3 пункти (2 поєдинки), а збірна Косова – 0 (3). Перша зустріч України та Нідерландів завершився тріумфом команди Косенка (4:2).

Переможець групи автоматично потрапить до елітного раунду кваліфікації. Там 20 збірних розіб'ють на п'ять груп. На ЧС-2024 вийдуть переможці груп. Найкращі серед других команд зможуть поборотися за додаткові путівки на Мундіаль.

Склад футзальної збірної України на березневі матчі:

Воротарі: Савенко, Сухов

Польові гравці: Шотурма, Абакшин, Корсун, Фаренюк, Микитюк, Зварич, Малишко, Радевич, Сірий, Чернявський, Мельник, Лебідь

Футзальна збірна України оприлюднила склад на матч відбору до ЧС-2024

До слова, українець Ребров близький до підписання контракту з УАФ.

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