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Футзальная сборная Украины обнародовала состав на матч отбора к ЧМ-2024

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Киев, Понедельник 27 февраля 2023 16:37
Футзальная сборная Украины обнародовала состав на матч отбора к ЧМ-2024 Фото: Сборная Украины одержала 3 победы в трех матчах отбора (facebook.com/UKRAINEFUTSAL)
Автор: Антон Федорцив

Наставник сборной Украины по футзалу Александр Косенко определил состав команды на март поединка команды, в том числе и в квалификации к чемпионату мира-2024 против Нидерландов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Тренерский штаб "сине-желтых" вызвал в ряды национальной команды 14 футзалистов. В рамках подготовки к решающему поединку основного раунда квалификации перед ЧМ-2024 украинцы сыграют спарринг со сборной Польши.

Контрольный матч намечен на 3 марта и состоится в польском Колобжеге. Поединок же со сборной Нидерландов состоится в Алмере 8 марта. Чтобы гарантировать себе первое место в группе 11 квалификации сборной Украины достаточно сыграть с "оранжевыми" вничью.

В данный момент у "сине-желтых" есть 9 очков после трех матчей. Нидерландцы же набрали 3 пункта (2 поединка), а сборная Косово – 0 (3). Первая встреча Украины и Нидерландов завершилась триумфом команды Косенко (4:2).

Победитель группы автоматически попадет в элитный раунд квалификации. Там 20 сборных разобьются на пять групп. На ЧМ-2024 выйдут победители групп. Лучшие среди вторых команд смогут сразиться за дополнительные путевки на Мундиаль.

Состав футзальной сборной Украины на мартовские матчи:

Вратари: Савенко, Сухов

Полевые игроки: Шотурма, Абакшин, Корсун, Фаренюк, Микитюк, Зварыч, Малышко, Радевич, Сирый, Чернявский, Мельник, Лебедь

Футзальная сборная Украины обнародовала состав на матч отбора к ЧМ-2024

К слову, украинец Ребров близок к подписанию контракта с УАФ.

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