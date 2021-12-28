Футбольный клуб "Верес" оштрафовали за интервью на русском языке

Указано, что интервью было дано после матча 17-го тура УПЛ "Верес" - "Динамо".

Как сообщили в пресс-службе футбольного клуба, отныне и в дальнейшем представители "Вереса" будут давать интервью и комментарии для СМИ только на украинском языке.

"Для тех футболистов, или других сотрудников клуба, которые владеют государственным языком на недостаточном по их мнению уровне - клуб готов организовать курсы по изучению украинского", - говорится в сообщении.

Впрочем, указано, что такое решение не касается представителей клуба, которые являются гражданами других государств.

"Если футболист имеет украинский паспорт - публичные интервью, комментарии официальному вещателю, представителям СМИ - он должен давать на украинском языке. Я также понимаю, что есть футболисты, которые плохо знают украинский. Сейчас уже есть тенденция, что им за это даже немного стыдно. Информационные сообщения для прессы от сотрудников клуба должны быть на украинском языке", - считает президент ФК "Верес" Иван Надеин.

Как сообщили местным СМИ в пресс-службе клуба, сумма штрафа является "символичной для футбола" и составляет "около 10 тысяч грн". Однако полную сумму штрафа, а также имя игрока, который давал интервью на русском языке, в клубе не назвали.