ru ua
Вт, 28 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Футбольный клуб "Верес" оштрафовали за интервью на русском языке

Новина українською →
Ровно, Вторник 28 декабря 2021 10:56
Футбольный клуб "Верес" оштрафовали за интервью на русском языке Фото: футбольный клуб "Верес" оштрафовали за интервью на русском языке (nkveres.com)
Автор: Мария Кучерявец

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) оштрафовал ровенский клуб "Верес". Причиной тому является нарушение регламента соревнований - предоставление флеш-интервью не на украинском языке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба "Верес".

Указано, что интервью было дано после матча 17-го тура УПЛ "Верес" - "Динамо".

Как сообщили в пресс-службе футбольного клуба, отныне и в дальнейшем представители "Вереса" будут давать интервью и комментарии для СМИ только на украинском языке.

"Для тех футболистов, или других сотрудников клуба, которые владеют государственным языком на недостаточном по их мнению уровне - клуб готов организовать курсы по изучению украинского", - говорится в сообщении.

Впрочем, указано, что такое решение не касается представителей клуба, которые являются гражданами других государств.

"Если футболист имеет украинский паспорт - публичные интервью, комментарии официальному вещателю, представителям СМИ - он должен давать на украинском языке. Я также понимаю, что есть футболисты, которые плохо знают украинский. Сейчас уже есть тенденция, что им за это даже немного стыдно. Информационные сообщения для прессы от сотрудников клуба должны быть на украинском языке", - считает президент ФК "Верес" Иван Надеин.

Как сообщили местным СМИ в пресс-службе клуба, сумма штрафа является "символичной для футбола" и составляет "около 10 тысяч грн". Однако полную сумму штрафа, а также имя игрока, который давал интервью на русском языке, в клубе не назвали.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верес
NEWS
Кулеба исключает любое "давление" на Украину: не надо даже пытаться это сделать
Кулеба исключает любое "давление" на Украину: не надо даже пытаться это сделать
DAILY
Дмитрий Кулеба: "Большая сделка" между Западом и Россией – это ненаучная фантастика
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дмитрий Кулеба: "Большая сделка" между Западом и Россией – это ненаучная фантастика