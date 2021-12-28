ru ua
Вт, 28 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Футбольний клуб "Верес" оштрафували за інтерв’ю російською мовою

Новость на русском →
Рівне, Вівторок 28 грудня 2021 10:56
Футбольний клуб "Верес" оштрафували за інтерв’ю російською мовою Фото: футбольний клуб "Верес" оштрафували за інтерв’ю російською мовою (nkveres.com)
Автор: Марія Кучерявець

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу (УАФ) оштрафував рівненський клуб "Верес". Причиною тому є порушення регламенту змагань - надання флеш-інтерв‘ю не українською мовою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу "Верес".

Вказано, що інтерв'ю було надане після матчу 17-го туру УПЛ "Верес" - "Динамо".

Як повідомили у прес-службі футбольного клубу, відтепер і надалі представники "Вересу" даватимуть інтерв‘ю та коментарі для ЗМІ лише українською мовою.

"Для тих футболістів, або інших працівників клубу, які володіють державною мовою на недостатньому на їхню думку рівні - клуб готовий організувати курси із вивчення української", - йдеться в повідомленні.

Втім, вказано, що таке рішення не стосується представників клубу, які є громадянами інших держав.

"Якщо футболіст має український паспорт - публічні інтерв‘ю, коментарі офіційному мовнику, представникам ЗМІ - він повинен давати українською мовою. Я також розумію, що є футболісти, які погано знають українську. Зараз вже є тенденція, що їм за це навіть трохи соромно. Інформаційні повідомлення для преси від працівників клубу повинні бути українською мовою", - вважає президент ФК "Верес" Іван Надєїн.

Як повідомили місцевим ЗМІ у прес-службі клубу, сума штрафу є "символічною для футболу" і становить "близько 10 тисяч грн". Однак повну суму штрафу, а також ім’я гравця, який давав інтерв’ю російською мовою, в клубі не назвали.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верес
NEWS
Кулеба виключає будь-який "тиск" на Україну: не треба навіть намагатися це зробити
Кулеба виключає будь-який "тиск" на Україну: не треба навіть намагатися це зробити
DAILY
Дмитро Кулеба: "Велика угода" між Заходом і Росією – це ненаукова фантастика
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дмитро Кулеба: "Велика угода" між Заходом і Росією – це ненаукова фантастика