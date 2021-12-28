Футбольний клуб "Верес" оштрафували за інтерв’ю російською мовою

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу (УАФ) оштрафував рівненський клуб "Верес". Причиною тому є порушення регламенту змагань - надання флеш-інтерв‘ю не українською мовою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу "Верес".

Вказано, що інтерв'ю було надане після матчу 17-го туру УПЛ "Верес" - "Динамо".

Як повідомили у прес-службі футбольного клубу, відтепер і надалі представники "Вересу" даватимуть інтерв‘ю та коментарі для ЗМІ лише українською мовою.

"Для тих футболістів, або інших працівників клубу, які володіють державною мовою на недостатньому на їхню думку рівні - клуб готовий організувати курси із вивчення української", - йдеться в повідомленні.

Втім, вказано, що таке рішення не стосується представників клубу, які є громадянами інших держав.

"Якщо футболіст має український паспорт - публічні інтерв‘ю, коментарі офіційному мовнику, представникам ЗМІ - він повинен давати українською мовою. Я також розумію, що є футболісти, які погано знають українську. Зараз вже є тенденція, що їм за це навіть трохи соромно. Інформаційні повідомлення для преси від працівників клубу повинні бути українською мовою", - вважає президент ФК "Верес" Іван Надєїн.

Як повідомили місцевим ЗМІ у прес-службі клубу, сума штрафу є "символічною для футболу" і становить "близько 10 тисяч грн". Однак повну суму штрафу, а також ім’я гравця, який давав інтерв’ю російською мовою, в клубі не назвали.