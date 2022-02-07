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Защитник сборной Германии перейдет из "Баварии" в дортмундскую "Боруссию"

Автор: Андрей Вырва

Дортмундская "Боруссия" объявила о подписании игрока "Баварии" и сборной Германии – Никласа Зюле.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на официальный сайт "Боруссии" Дортмунд.

26-летний Зюле станет игроком "Боруссии" с начала сезона 2022/23.

Защитник покинет "Баварию" на правах свободного агента.

"Мы рады, что смогли подписать игрока национальной сборной Никласа Зюле и заключить с ним контракт на четыре года", – подчеркивает спортивный директор "Боруссии" Михаэль Цорк.

Кто такой Никлас Зюле

Защитник "Баварии", начавший свою профессиональную карьеру в "Хоффенхайме".

За "Хоффенхайм" выступал в 2013-2017 годах. За это время провел 108 матчей, в которых забил семь голов.

В 2017 году за 20 миллионов евро перешел в "Баварию". За мюнхенцев сыграл в 105-ти матчах и отличился пятью забитыми мячами.

За национальную сборную Германии провел 37 матчей и отличился одним голом.

По данным портала Transfermarkt, Зюле стоит 35 миллионов евро.

Напомним, что по информации СМИ, девять игроков "Динамо" U-19 заболели коронавирусом.

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БаварияБоруссияФутбол