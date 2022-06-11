Футбол стал информационным оружием, которое поможет приблизить победу, - "Шахтер"

По его словам, опыт благотворительных игр "Шахтера" в Европе демонстрирует мощное значение, которое приобрел наш футбол для Украины в период войны.

"Футбол в нашем случае - информационное оружие. Распространять информацию о войне - это та польза, которую мы можем делать для нашей победы", - отмечает он.

По мнению представителя "Шахтера" это влияние футбола должно приниматься во внимание при решении формата предстоящего чемпионата Украины.

"Где должен проводиться чемпионат. Убежден - в нескольких стран. Если мы будем играть только на Западе во Львове или в Ужгороде, то наша информационная пушка будет молчать, тогда как информационное оружие агрессора мощно стреляет на страницах мировых изданий, убеждает, что нужно заканчивать, нужно договариваться, нужно отдать ради мира. Но, уверяю, в Европе как можно чаще должны видеть глаза наших игроков, полны слез, там должны развеваться наши флаги, раздаваться наши месседжи и происходить акции. Все должны понимать, почему мы играем в Люблине, Гданьске или Бухаресте, а не в Донецке, Луганске или Симферополе. Ответ прост: потому что у нас идет война, наши города оккупированы, нам нужна поддержка", - резюмировал Свиридов.

Напомним, ранее владелец Шахтера Ринат Ахметов анонсировал выделение $2 млн для проведения Чемпионата Украины в следующем сезоне.